【壁の穴】2月17日限定でスパゲッティ3品が550円！8店舗で感謝祭を開催。

スパゲッティ専門店「壁の穴」は、2026年2月17日に全国8店舗で「大感謝祭」を開催します。

月に一度の超オトク企画

定番メニューである「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「壁の穴風ナポリタン」「"伝説"のミートソース」の3品を、特別価格の550円で販売します。

・辛子明太子と高菜のスパゲッティ

辛子明太子と高菜の相性抜群の2つを組み合わせた、ピリッと心地良い辛みがクセになる一皿です。

・壁の穴風ナポリタン

スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった、ひと味違う美味しさのナポリタン。独自のレシピで改良し、素材の味を生かした味わいに仕上がっています。

・"伝説"のミートソース

素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げたミートソース。野菜の旨みと肉の味わいが最大限に生きています。シンプルな中にも「壁の穴」の歴史を感じられる一皿です。

「大感謝祭」の実施店舗は以下の通り。

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

人気のスパゲッティがお得に味わえる、月に一度のオトクなキャンペーンをお見逃しなく。

