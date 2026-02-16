【壁の穴】2月17日限定でスパゲッティ3品が550円！8店舗で感謝祭を開催。
スパゲッティ専門店「壁の穴」は、2026年2月17日に全国8店舗で「大感謝祭」を開催します。
月に一度の超オトク企画
定番メニューである「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「壁の穴風ナポリタン」「"伝説"のミートソース」の3品を、特別価格の550円で販売します。
・辛子明太子と高菜のスパゲッティ
辛子明太子と高菜の相性抜群の2つを組み合わせた、ピリッと心地良い辛みがクセになる一皿です。
・壁の穴風ナポリタン
スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった、ひと味違う美味しさのナポリタン。独自のレシピで改良し、素材の味を生かした味わいに仕上がっています。
・"伝説"のミートソース
素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げたミートソース。野菜の旨みと肉の味わいが最大限に生きています。シンプルな中にも「壁の穴」の歴史を感じられる一皿です。
「大感謝祭」の実施店舗は以下の通り。
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
人気のスパゲッティがお得に味わえる、月に一度のオトクなキャンペーンをお見逃しなく。
（東京バーゲンマニア編集部）