【カフェ・ベローチェ】可愛くて実用的な「黒ねこまみれ2026」は2月19日発売。「猫の日」記念第2弾も必見！

カフェ・ベローチェでは、「猫の日」記念キャンペーンを実施しています。第2弾の「黒ねこまみれ2026」を、全国の「カフェ・ベローチェ」店舗では2026年2月19日から、オンラインストアでは同日20時から販売します。

オリジナルグッズ3点セット

「黒ねこまみれ2026」は、黒ねこの耳としっぽをあしらった「黒ねこマルチポーチ」と「黒ねこA4マルチケース」に加え、「黒ねこマスキング付箋」の3点がセットになったオリジナルグッズ。機能性とデザイン性の両立を目指して企画された商品です。

・黒ねこマルチポーチ

マチが約6cmと収納力があり、180度に大きく開く設計で、中身が一目で確認できます。チャック付きのメッシュ仕切りを備え、ガジェット類のほか文房具、旅行用のメイクポーチとしても活用できます。

側面にはケーブルを通せるケーブルポートを装備し、モバイルバッテリーを収納したままスマートフォンの充電が可能。外出先でも便利に使えそうです。

・黒ねこA4マルチケース

A4サイズのクリアファイルに加え、13〜14インチのノートPCが収納できます。内側は中身が見やすいメッシュ仕様となっており、書類やPC周辺アイテムなどもすっきり収まります。

なお、パソコンのメーカーや形状によっては入らない場合があります。

「黒ねこまみれ2026」の価格は3800円。

また、2月16日23時59分までに、「カフェ・ベローチェ」の公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿を引用リポストした人の中から、抽選で22人に「黒ねこエコバッグ2026」（4品、全4色）と「黒ねこまみれ2026」セット（1品）の計7点がもらえるSNSキャンペーンを実施しています。

なお、「#ベローチェ黒ねこ愛まみれ」を付けてリプライすると当選確率がアップするとのことです。当選した人にはDMで連絡があります。

店舗は2月19日から、オンラインストアは同日20時から販売開始。どちらの販売分も数量限定のため、在庫がなくなり次第終了します。

なお、オンライン販売分は1人1個までです。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部