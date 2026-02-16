「心も体もフレッシュな状態だった」リラードが歴代最多タイの3度目の3Pコンテスト制覇

「自信はあった。フレッシュな状態だったしね。（コンテストでは）40分や35分もプレーする必要はない。今年はゲームから離れていたから、心も体もフレッシュな状態だったんだ。だから、プレーできることを楽しみにしていた」

そう語ったのは、ポートランド・トレイルブレイザーズのデイミアン・リラード。今シーズンは、アキレス腱断裂のため公式戦へ出場していないものの、２月15日（現地時間14日）にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催された「NBAオールスターサタデー」のイベント“2026ステイトファーム 3ポイントコンテスト」へ出場し、見事チャンピオンに輝いた。

ファーストラウンドではデビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）がトップの30得点をマーク。続いて1番手で登場した新人コン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、ラストの8番手となったリラードがそれぞれ27得点を奪ってチャンピオンシップラウンドへ進出。

そのチャンピオンシップラウンドでは、カニップルが17得点に終わる中、2番手のリラードは27本のうち21本を成功させて29得点を奪取。ラストのブッカーが順調に点を重ねるも、最後の3本を続けて落としたことで27得点に終わり、リラードの優勝が決定した。

35歳のベテランガードは、通算6度の3ポイントコンテスト出場で3度目のタイトル獲得。なかでも2023、2024、2026年と、直近4年間で3度も頂点に立った。これは1986～1988年に3連覇したラリー・バード（元ボストン・セルティックス）、1990～1992年に3連覇したクレイグ・ホッジズ（元シカゴ・ブルズほか）と並んで歴代最多タイ。

アキレス腱断裂という大ケガに見舞われたため、長期欠場を余儀なくされたものの、リラードが自信を失うことはなかった。

「以前のようなケガじゃない。自分の経験と今の気持ちから、僕はそう感じている。特にハードワーカーならば、復帰して再び全盛期を送ることができるさ」

来シーズン。リラードが懸命なハードワークの末、どんなコンディションでコートに戻ってくるのか。まだまだ先のこととはいえ、期待せずにはいられない。

【動画】2026年3ポイントコンテストのハイライトはこちら！





