寝つけない夜、これで卒業。【ヒツジのいらない枕】快眠マットレスをAmazonでチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
朝が変わる、夜が変わる。【ヒツジのいらない枕】快眠マットレスがAmazonで話題
ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERーは、ぽよんっと水に浮いているような極上の寝心地。腰や肩の沈み込みを防ぎ、負担を軽減。マットレストッパーとして、お使いのマットレスの上に乗せて使用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
体をサポートするTPE（熱可塑性エラストマー）の厚みを従来品の3cm⇒5cmにアップグレード。 これまで以上に、気持ちいい寝心地を体感できる。医療機器やスポーツ用品にも使用されている素材で、耐久性にも優れている。
TPEはゴムのような柔軟性で形状を変えるため、どんな体型でも体のラインにしっかり密着。圧力が分散する結果、体への負担が小さくなる。寝返りがスムーズに行える。
→【アイテム詳細を見る】
カバーはポリエステル100%でサラッと気持ちいい肌触りに。抗菌・防臭・防ダニ加工を施しているので、汗も気になりにくく快適に使用できる。
朝が変わる、夜が変わる。【ヒツジのいらない枕】快眠マットレスがAmazonで話題
ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERーは、ぽよんっと水に浮いているような極上の寝心地。腰や肩の沈み込みを防ぎ、負担を軽減。マットレストッパーとして、お使いのマットレスの上に乗せて使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
体をサポートするTPE（熱可塑性エラストマー）の厚みを従来品の3cm⇒5cmにアップグレード。 これまで以上に、気持ちいい寝心地を体感できる。医療機器やスポーツ用品にも使用されている素材で、耐久性にも優れている。
TPEはゴムのような柔軟性で形状を変えるため、どんな体型でも体のラインにしっかり密着。圧力が分散する結果、体への負担が小さくなる。寝返りがスムーズに行える。
→【アイテム詳細を見る】
カバーはポリエステル100%でサラッと気持ちいい肌触りに。抗菌・防臭・防ダニ加工を施しているので、汗も気になりにくく快適に使用できる。