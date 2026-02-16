「みんなと違う」と叩かれる社会にNOを突きつける！仮面を被らない転校生が気付かせた「自分らしく生きるということ」【作者インタビュー】
中学生の頃から漫画を描いている腹ぺこ ららばい( @harapekoLullaby )さんは、X(旧Twitter) で漫画を公開している。
2023年8月に投稿した「遥かなる空」は、3.5万超えのいいねが付いた人気漫画だ。皆自分の本心を隠して仮面を被って生活しているが、ある日仮面を被らない転校生がやって来る。明るく振る舞う彼女だが次第にクラスで孤立してしまい、あるとき事件が起きてしまう…。本作が誕生したきっかけや自分らしく生きることなどについて、腹ぺこ ららばいさんにインタビューした。
本作「遥かなる空」は、同調圧力を題材にした"仮面の世界"という着想を、学生時代から温め続けてきた作者の腹ぺこ ららばいさんが、2021年のコロナ禍で再び掘り起こし、形にした作品だ。マスクで顔を覆い、外せばモラルを欠くと見なされる当時の空気が、長年抱えてきた構想と自然に重なったという。
主人公が、二葉さんだけが強く叱られた場面でクラスメイトと同じ仮面を被らなかった理由について、腹ぺこ ららばいさんは「その怒りに正当性を感じなかったからです」と語る。「ほかにも宿題を忘れた生徒がいるのに、なぜ彼女だけ？」という違和感が、主人公の"周囲との感覚のずれ"として表れた。また、主人公の心には「二葉さんへの憧れのようなものもありました」とも明かしている。
SNS時代に"自分らしく振る舞う"ことについては、「正直に言えば、難しいと思っています」と率直な見解を示す。本来は自分らしさを表現するための場であるはずが、「互いに監視し合うツールになっている」と感じているからだ。サービスそのものではなく、「ユーザーの使い方に問題がある」と考えており、膨大な情報が比較を生み、自分らしさを揺らしやすくしているため、慎重な距離感が欠かせないと話す。
読者へのメッセージとして、腹ぺこ ららばいさんは「自分らしく生きる原点は感動にある」と語る。主人公が空の広さに心を動かされ、自分だけの感動を得たことで一歩踏み出せたように、作者自身も物語に心を震わせた経験が創作の原動力になっているという。「自分が本当に感動するもの」を知っていれば、自分らしさを見失わずにいられる。その静かな信念が、作品全体に息づいている。
取材協力：腹ぺこ ららばい(@harapekoLullaby)
