日経225先物：16日19時＝140円高、5万7040円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円高の5万7040円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては233.59円高。出来高は1673枚となっている。
TOPIX先物期近は3802.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57040 +140 1673
日経225mini 57040 +140 25790
TOPIX先物 3802.5 +6.5 2177
JPX日経400先物 34355 +115 204
グロース指数先物 729 -1 127
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
