　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円高の5万7040円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては233.59円高。出来高は1673枚となっている。

　TOPIX先物期近は3802.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.12ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57040　　　　　+140　　　　1673
日経225mini 　　　　　　 57040　　　　　+140　　　 25790
TOPIX先物 　　　　　　　3802.5　　　　　+6.5　　　　2177
JPX日経400先物　　　　　 34355　　　　　+115　　　　 204
グロース指数先物　　　　　 729　　　　　　-1　　　　 127
東証REIT指数先物　　売買不成立

