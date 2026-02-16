東京電力は柏崎刈羽原発6号機の発電機を起動し、試験的な送電を開始したと発表しました。このあと16日夜10時ごろに本格送電に移る予定です。



東京電力によりますと、15日午後7時10分に6号機の原子炉内の蒸気をタービンに供給し、発電機を起動しました。その後、16日午前2時55分に発電機を送電系統に接続し、首都圏への送電を試験的に開始しました。柏崎刈羽原発から電気を送るのは、2012年3月の原子炉停止以来14年ぶりです。



発電機の運転状態の確認やタービンの緊急停止機能の試験を実施したのち、16日午後10時ごろに出力を50%程度まで引き上げて本格的な送電を行う予定です。圧力容器内の計測機器の不具合を受けて当初の予定より半日程度遅れています。