16日(月)は雲の多い天気で、雪やミゾレが降ったところがありました。そして、土日と比べて寒くなりました。16日(月)正午の気温は上越市高田で3.2℃を観測し、昨の同じ時間と比べて10℃も低くなりました。また、新潟市中央区も昨日より8℃低くなるなど、各地で気温が急降下しました。



さて、17日(火)は次第に天気が回復に向かう見込みです。



◆17日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は、はじめ気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいものの、次第に高気圧の中心が移動してくるでしょう。県内は、はじめスッキリしない空模様で雪が降るところもありますが、次第に雲が薄くなって日が差すところもありそうです。



◆予想降雪量［16日(月)夜～17日(火)朝にかけて・多いところ］

上・中・下越の山沿いで最大5cmの雪が予想されています。大きく積もるほどではありませんが、17日(火)朝は路面の凍結などに注意が必要です。



◆その後の予想降雪量［17日(火)朝～夕方にかけて・多いところ］

各地とも0cmの予想です。



そして、17日(火)は今日より寒さが増すところがありそうです。



◆17日(火)の予想最高気温

5℃前後の予想で、今日よりやや低くなるところが多いでしょう。

午後は日差しが出ても暖かさを感じるほどではありませんので、しっかりと防寒をしてお過ごしください。



さらに、今週は気温の変化が大きくなりそうです。



◆週間予報

この先、19日(木)までは比較的気温が低く雪が降るところもあるでしょう。

一方で、20日(金)～22日(日)にかけては晴れて、日に日に気温が上がる見込みです。

19日(木)は真冬並みの寒さですが、22日(日)は4月上旬並みの暖かさになり気温が乱高下しますので、体調管理には十分注意をしてください。