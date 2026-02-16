「M―1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）ときむらバンド（36）が15日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。大の巨人ファンであることを公言している赤木が“期待の新星”について語った。

番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（47）から巨人ファンとして「目をつけている選手」を聞かれた赤木。「育成の選手なんですけど、竹下選手」と背番号「025」の育成選手・竹下徠空（らいあ）内野手（19）の名前を挙げた。

そして、「（竹下の出身校）明徳義塾の監督…有名な馬淵（史郎）さん。飛距離だけでいうと（教え子の中で）一番だって、今まで見た選手の中で。打ち方とか岡本選手そっくり」と自身が知っているエピソードを明かし、昨季3軍でチーム最多11本塁打を放った大砲候補について「もしかしたら…」と巨人時代に背番号「25」だった現ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）の穴を将来埋める存在になるかもしれないと期待した。

後日、これを伝えられた竹下は「凄いな。M―1チャンピオンから見てもらってるのか」と感激。

巨人関係者から「気合入れなあかんな」と激励されると、「僕なんのチャンピオン？」と聞き、「飯食ってるチャンピオン」と言われると「うす！日本人の体重チャンピオン（118キロ）」としたが、すぐさま「リチャードさん（123キロ）に負けてる」と“訂正”して笑わせていた。