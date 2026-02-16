◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

予選4位で決勝へ進出した木俣椋真選手が、男子ハーフパイプ銅メダルの山田琉聖選手を称賛しました。

7日の男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣選手。今大会2つ目のメダル獲得へ向け、現地18日開催予定の決勝に挑みます。

そんな木俣選手に以前“影響を受けた”ことをコメントしていたのは、男子ハーフパイプ銅の山田選手。男子はともに4選手が選出されたハーフパイプとスロープスタイル/ビッグエア。山田選手は自らの競技前、木俣選手の活躍に「4番手で行って銀メダルを取った」「自分も4番手として表彰台に食い込み、下剋上できたら」と語っており、有言実行の銅メダル獲得となっていました。

予選後の取材でこのことを聞いた木俣選手は「本当ですか！」と驚きと喜びの表情を浮かべます。そして「山田琉聖選手のランは次世代のランというか、全く他のパイプライダーとは違ったランをしてくれる」と称賛します。

「(決勝で)僕がやるのも多分(他の選手と)違ったランになると思う」と明かした木俣選手。「山田琉聖選手のように変わったランと自分のやることをやって、メダルまでいけたら」と、メダリスト同士で刺激を与え合っての活躍を誓いました。