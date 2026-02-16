【GUのドット柄】が大人でも着やすそう！ レイヤードにもピッタリ♡「人気チュニック」

取り入れたい気持ちはあっても、ついつい大人コーデには無地を選んでしまう……という人も多いであろう「ドット柄」。難易度が高そうに思える柄ですが、ここ最近はトレンドとして注目を集めているだけに、今こそコーデに取り入れる機会かも。甘くまとまりそうな印象ですが、シックなカラーをベースに選べば、大人コーデにもすっとなじむはず。今回は【GU（ジーユー）】から登場している人気のドット柄チュニックを、スタッフさんによる大人コーデとあわせてご紹介。その着こなし方をぜひチェックしてみて。

大人にちょうどいい甘さと実用性

【GU】「フリルネックチュニック」\2,490（税込）

小さめのドット柄が控えめな華やかさを添えるチュニック。襟元と袖のフリルが、さりげなくフェミニンなムードを後押しします。ブラックベースの配色で甘さを抑えているため、大人でも取り入れやすいバランスに。チュニック丈なのでタックアウトなら腰まわりを自然にカバーできる一方、タックインもしやすい一枚です。インナーを仕込んでももたつきにくく、レイヤード次第で季節をまたいで着回せそう。