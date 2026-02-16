柳貴博がファジアーノ岡山からIKOMA FC 奈良へ加入

IKOMA FC 奈良は2月16日、2025シーズン限りでファジアーノ岡山を契約満了となっていたDF柳貴博が完全移籍で加入すると発表した。

昨季までJ1の舞台で主力として戦っていた実力者の新天地決定に、SNS上では「マジかい」「とんでもなくねぇか？」と大きな反響を呼んでいる。

28歳の柳は、FC東京の下部組織からトップチームに昇格。その後、モンテディオ山形、ベガルタ仙台、北海道コンサドーレ札幌、アビスパ福岡、FC琉球を渡り歩き、24年からファジアーノ岡山でプレーしていた。昨季はJ1リーグ戦19試合に出場し1得点をマークした。

岡山での2年間を終えた柳は、クラブを通じて「岡山での2年間、J1昇格やJ1初年度の残留など、最高に幸せでした。ありがとうございました」とコメントを発表している。新天地となるIKOMA FC 奈良は、関西サッカーリーグ1部に所属するクラブであり、カテゴリーの壁を越えた異例の移籍となった。

この発表にSNS上では「J1から関西リーグとはあまりに環境破壊がすぎる」「チームによってはJ1で十分やれそうなのに」「チートやろ」「大型補強やん」「ホンマにえぐいエグい補強しよる」「生駒本気過ぎる」「チート補強やん！」「うそやろ？！」「IKOMA FCすごいな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）