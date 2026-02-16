『リブート』ダイアン津田、“死体役”のオフショット投稿 鈴木亮平も山中での撮影風景を公開
ダイアンの津田篤宏が15日、Xを更新。自身が出演するドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開し、視聴者から多数の反響が寄せられている。
【写真】山中に埋められていた津田演じる安藤
本作で津田は、裏社会で暗躍する合六（北村有起哉）の部下・安藤役を演じていた。しかし第1話で、組織の金を横領したことが発覚。合六から“退場”させられる衝撃的な展開が描かれていた。
その後、安藤の安否は明らかにされていなかったが、15日放送の第4話で、山中に埋められていたことが判明。やはり殺害されていたことが描かれた。
放送後、津田はXで「みなさん！安藤は死にました！すぐ死ぬ！！ しかし魂は死なない！安藤と一緒にリブート見届けましょう！」と投稿。全身に土が付いた“死体役”のオフショットを公開した。
さらに、主演の鈴木亮平も自身のインスタグラムで、死体役として横たわる津田の撮影風景を公開している。
これらの投稿に視聴者からは「生きてる説が消えた」「やっぱり死んでた」「面白すぎるw」などの声が寄せられている。
引用：「ダイアン津田」X（＠daiantsuda）、「鈴木亮平」インスタグラム（＠ryoheisuzuki_cityhunter）
