乃木坂46・佐藤璃果が卒業発表 加入から6年の節目に「新しい夢も見てみたい」
乃木坂46・佐藤璃果が16日、自身のブログを通じて、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループを卒業することを発表した。2020年2月16日に乃木坂46へ配属されてから、ちょうど6年の節目となる日の発表となった。
佐藤は冒頭で「今日で、乃木坂46に配属されて6年になります」と切り出し、「私は、41枚目シングルをもって 乃木坂46を卒業します」と報告。2018年の坂道合同オーディションを経て坂道研修生として活動し、乃木坂46に加入した経緯を振り返り、「遠回りに見えたかもしれないこの道も、3坂道の楽曲を歌って踊るという貴重な経験ができた、大切な時間でした」とつづった。
中高生の頃からアイドルに憧れ、「約10年前から追いかけ続けた夢」を叶えたと明かしながらも、「少しずつ新しい夢も見てみたいと思えるようになりました」と心境の変化を告白。「これからは、その経験を大切にしながら、グループから離れ、もう少しゆっくりと、自分自身の人生を歩んでみたい」と決意を示している。
卒業は「数年前から心に決めていて」といい、「誰かの卒業がきっかけというわけではなく、ずっと自分の中にあった決断です」と説明した。
ファンに向けては「皆さんがいてくれたから、私はステージに立ち、歌って踊ることができました」と感謝を伝え、「卒業までの時間、これまで以上に皆さんとの一瞬一瞬を大切に過ごしていきたい」と呼びかけている。
なお、卒業セレモニーの実施も決定しており、「詳細は追って発表になると思いますので、少しだけ待っていて下さい」としている。
