中国で延べ95億人が移動する「春節」の大型連休が始まりました。日中関係が冷え込む中、静岡県内の観光地にも異変が起きています。



早くも春が訪れたかのような暖かい日差しに包まれたこの週末。「はままつフラワーパーク」では、色鮮やかなチューリップに、ヒヤシンス、菜の花に梅。春を告げる花々がこの暖かさで咲き進み、見ごろを迎えています。





15日は20.2℃まで気温が上がり、4月並みの陽気となった浜松市。（来園者）「きょうは暖かい、上着を脱いだ。（Q暑い？）暑いですね。」上着いらずの花見日和の一日となり、訪れた家族連れや観光客は、写真を撮るなどしてゆっくり散策をしながら楽しんでいました。（来園者）「色とりどりの梅の花が咲いたり、香りもしてすごくいい空間だなと。春の訪れを感じます。」13日に「見ごろ宣言」が発表された「河津桜まつり」の会場は、駐車場が満車になるほどにぎわいに。色鮮やかなピンク色の花を咲かせた河津桜を見ようと、県内外から花見客が訪れていました。（観光客）「友人が東京から来て、案内しようってことで。桜きれいだったね、きれいだったよね。」中には、雪国・岩手県からバス旅行で来たという夫婦も。（観光客）「こんなにたくさんの桜の木があると思わなくて、原木まで見させていただいた。菜の花も満開でびっくりでした。」一方、バスの運転手によると、観光客は例年とは少し異なるようで、（バスの運転手）「中国の方が少ない。こういうところだったら、例年は中国人だらけというイメージだが今はそれもない」（バスの運転手）「中国とかアジアからではなく、オーストラリアからの人が結構多いのと、ヨーロッパ方面の方がかなり来ている、団体は。」中国の”訪日自粛”の影響が出ているといいます（記者リポート）「春節の大移動が始まりました。 上海の駅では大きな荷物を持った帰省客などで混雑しています。」中国では、15日から旧正月「春節」にともなう大型連休が始まりました。2026年は9連休と「過去最長」と報じられ、連休をはさんだ40日間で、延べ95億人が移動すると見込まれています。（安徽省への旅行客）「山に登って日の出を見ます。」（遼寧省への帰省客）「（帰省先で）スケートをします。おばあちゃんに椅子を押してもらって氷の上を滑ります。」春節といえば、かつて県内でも日本の製品を「爆買い」する光景がみられ、2025年は、（記者リポート）「大型の観光バスが駐車場に到着し、続々と中国人観光客がバスから降りてきます。」（中国人観光客）「アイ フローム チャイナ」（記者リポート）「ごらんのように山頂へ向かうリフト乗り場には長蛇の列ができています。」県内の観光地は多くの中国人観光客でにぎわっていましたが、日中関係の緊張を背景に、中国政府は日本への渡航自粛を呼びかけていて、大手旅行会社によると、海外旅行先として例年、人気だった日本は、トップ10圏外に。静岡空港は2025年12月に上海線、2026年1月から青島線と中国への2路線が欠航し、中国便はゼロ。河津桜まつりが開催され、書き入れ時を迎えている河津町のホテルは（伊豆今井浜 東急ホテル 山口和久 販売促進支配人）「中国のお客様に関しては、先週末の段階で対前年で2割程度しか伸びていない。」一方、2025年は遅咲きでキャンセルが相次いだという国内からの予約は好調だと言います。（伊豆今井浜 東急ホテル 山口和久 販売促進支配人）「ことしは例年通り順調に咲き始めたので、去年来たくても来れなかった日本のお客様の利用が早い段階から予約承っておりまして、今月も先週末から今月末まで、ほぼ連日満室の状態をおかげさまで頂戴している。」同じ河津町にある旅館でも同様の現象が。（磯あるきの湯宿 潮雲 若女将 太田久美子さん）「今年は日本人のお客様がすごく多くて、海外のお客様は 割と少なめになっている。日本のお客様が河津桜の咲くタイミングを見て、予約される パターンになっている。まつりが終わるまではずっと満室です。」日中関係が急速に冷え込み、影響が懸念された県内の観光地ですが、国内需要の高まりで大きな影響は避けられそうです。