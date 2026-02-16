巨人の那覇キャンプでは１６日、ライブＢＰが行われ、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝の新助っ人３投手が登板。スポーツ報知評論家の宮本和知氏が先発ローテーションを争う３人の現状を見た。

外国人枠を考えると、この３人のうち２人は先発ローテーションに入るでしょう。もう、この時期から３投手とも１５０キロを超えていた。また、クイックを交えて投げていた。「走らせない」というチームの方針が徹底されているね。

ハワードは昨年、楽天でプレーしていたこともあって、「日本の野球を知っているな」という印象。クイックの重要性も知っている。９試合に先発し５勝を挙げている経験値があるし、スライダーがいい。安定感があるね。

ウィットリーは身長２０１センチで、角度がある。やっぱり球が速いし、球威もあるのが一番。クイックもしっかりできて、通訳とのやりとりなどを見ても「日本の野球を勉強しよう、理解しよう」という姿勢がいいよね。

マタは走者なしで、振りかぶって投げた時の初球ストライク率が高い。（カウント１―１からスタートした）この日も８打者中６人がそうだった。後ろが小さくてショートアーム。コントロールはよさそう。テンポよくどんどん投げ込んでいくタイプだね。クイック時は少し制球がぶれたからそのあたりは今後かな。

３投手とも大いに期待できるし、選ぶのも大変だろうね。（宮本 和知）