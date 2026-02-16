『ばけばけ』主題歌のハンバート ハンバート“地上波初の冠番組”が決定 阿佐ヶ谷姉妹らとトークも【コメント】
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌を歌うハンバート ハンバートの“地上波初の冠番組”が放送決定した。『ハンバート ハンバートと「笑ったり転んだり」をもっと語ったり♪』と題し、NHK総合テレビで2月23日に全国放送される（後6：05〜6：45、大阪放送局制作）
【番組カット】貴重… ハンバート ハンバート冠番組でトーク ステージ歌唱の様子も
ハンバート ハンバートは『ばけばけ』の物語に寄り添った主題歌「笑ったり転んだり」が、幅広い世代から大きな人気と共感を集めている。
番組では、ハンバート ハンバートの2人をスタジオに迎えて、『ばけばけ』出演中の阿佐ヶ谷姉妹、岩崎う大、そして視聴者から寄せられた投稿とともに、「笑ったり転んだり」がどのように誕生し、なぜ人々の心を打つのか、その秘密にとことん迫る。
さらに、開催中の全国ツアー初日、島根公演の模様も特別公開。「笑ったり転んだり」とハンバート ハンバートの魅力をたっぷりと味わう音楽＆トーク番組となる。
関西地方・島根県向けには45分拡大版も決定。総合・関西地方は3月1日午後1時5分〜、総合・島根県域は3月13日午後7時57分〜。
■出演者
ハンバート ハンバート、阿佐ヶ谷姉妹、岩崎う大、高瀬耕造アナウンサー
VTR出演：高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ
■ハンバート ハンバート コメント
佐藤良成
私たちハンバート ハンバートの地上波初の冠番組だそうです。すごく光栄でうれしいけど、畏れ多くもったいなくて、しどろもどろになってしまいました。作った自分でも知らない「笑ったり転んだり」の魅力をさまざまな視点から掘り下げてくださっています。ぜひ観てください。
佐野遊穂
この番組を通じて、主題歌を依頼してくださった制作スタッフの皆さんの深い思いを改めて知り、感激しました。阿佐ヶ谷姉妹さんとハモリについて話したり、う大さんと作る立場の話をできたのも、とても楽しかったです！
