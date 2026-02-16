timelesz、”オリジナルメンバー”で印象が変わった人は佐藤勝利 猪俣周杜「いじったらどんどん笑顔になる」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、猪俣周杜、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、篠塚大輝が16日、都内で行われたフジテレビ「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」第1弾『タイムレスマン』記者発表に登壇した。新メンバーである猪俣、寺西、原、橋本、篠塚が、1年を通して印象が変わった”オリジナルメンバー”を明かした。
【写真】人気企画「立道」に挑む猪俣周杜
猪俣は佐藤の名前を挙げた。新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-（通称：タイプロ）』では、佐藤らに審査される側だった猪俣。猪俣は当時の佐藤のことを「クールで冷静なイメージがあった」と振り返り、「いじると笑顔になる。どんどんエンジンがかかってる気がして、勝利君ってバラエティーの人だ」と現在のイメージを語った。
寺西も同じく佐藤の名前を挙げた。「真ん中でかっこつけてる」というイメージを佐藤に対して持っていたという。メンバーの一員となり共に過ごす時間が増える中、佐藤が拗ねる場面も見ることも。「そういったことが人間らしい」と笑みを浮かべた。
原は菊池の名前を出した。菊池はしっかり者のイメージを持っていたが、1年間を通してより一層そのイメージが強くなったという。「ボケもできるし、（その場を）回せる。助けられている場面が多い」とありがたみを語った。
橋本は松島について「聡君は表情豊かでリアクションが大きい」と話し、「普段は優しいからこそ、爆発する時がある」と意外な一面を持っていることを明かした。
篠塚は「3人とも」として、「僕の中では、楽屋の雰囲気のまま（番組に）臨んでる感じがしてそれがすてき」と語った。
同番組は、timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー。これまで火曜深夜に放送されていたが、4月から毎週金曜9時58分からの放送枠に移動することになった。8人体制timelesz初の冠番組としてスタートし、メンバーたちが「全力で、汗をかく！」を合言葉に全員一丸となってさまざまなロケ番組に挑戦する内容になっている。また、3月20日午後9時58分からは、ゴールデンでフライング特番が放送される。
