¡¡¹â¹»À¸¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬³Ø¤ÖÄÌ¿®À©¹â¹»¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°±óÀ¬¤ò¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¥µ»¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡Ë¤â¤½¤Î1¿Í¤À¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÆþ³Ø¼°¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÌ´¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Ãæ°æ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â¤Ï·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤ËËÜ¹»¤¬¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¿ô¤ÏÌó2600¿Í¡£¡ÖÉÔÅÐ¹»¤äÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Î¼õ¤±»®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä·ÝÇ½¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤À¸ÅÌ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»ÜÀß¡¦ÀéÍÕ³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Îºç¸¶´Ð¿¥¡¦Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¿Ê³Ø¡£Æþ³Ø¼°¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆþÀ¸ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ã´Ç¤¤Î¹â¶¶Åí»Ò¶µÍ¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÝÂê¤ÏÉ¬¤ºÄù¤áÀÚ¤êÁ°¤ËÄó½Ð¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä³¹¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡Ë¤È¡¢ÂÎÁà¤Î²¬¿µÇ·½õ¡Ê22¡Ë¤¬Â´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÂîµå¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡Ë¤é¤¬ÄÌ¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë