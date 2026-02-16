散歩中の豆柴さんが急に立ち止まったかと思った次の瞬間…。もはや『清々しさ』を感じさせるまさかのお姿が話題になっているのです。

神々しさをも感じさせる凛々しいお姿、しかしその真意は…？ギャップが愛おしいその光景は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

散歩中の犬→立ち止まったかと思った次の瞬間…

Xアカウント『@KURUMILK118』に投稿されたのは、お散歩中の豆柴「くるみ」ちゃんのお姿。

この日も、飼い主さんたちと共にお散歩に出かけられていたのだそう。道中、ご機嫌に歩いていたはずのくるみちゃんが突然立ち止まったかと思った次の瞬間…思った以上に清々しいお姿を見せてくれたのだといいます。

思った以上に『清々しいほどの抵抗』が話題

リードを引く飼い主さんがいる方向と真反対を向いて、目を細めながらどこか達観したかのような、悟りを開いたかのような…神々しさをも感じさせるほど凛々しい仁王立ちを披露されたというくるみちゃん。

逞しく強い意思をもってキリッと立ち続けるくるみちゃんのお姿はとっても立派だったものの、その真意は…『拒否柴』だった模様。

飼い主さん曰く、『拒否柴も長年続けていると吹っ切れてきたのかもしれない』とのこと。全力で拒否柴に励んでいるものの、表情だけはなぜか清々しく飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

日頃から、とっても真面目に拒否柴に励まれているというくるみちゃん。清々しさMAXバージョンもあれば、敷地から出ずに早々に開始するスタートダッシュバージョン、夕散歩での黄昏バージョン等など…バラエティに富んだ拒否柴は、日々飼い主さんの頭を悩ませ、多くのユーザーを笑顔にしています。

この投稿には「私は空気を感じている…みたいな雰囲気に見えなくもないｗ」「銅像のようです」「良い顔してるだろ？拒否顔なんだぜ？これ…」「謹厳な姿勢とそうでない表情」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れる豆柴コンビの日常が大人気

くるみちゃんには、豆柴「餅子」ちゃんという相棒のような、妹のような存在も。性格は違えど、とっても仲良く過ごすそのお姿はまるで本当の姉妹のようだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと暮らすくるみちゃんと餅子ちゃんのお姿は、日々豆柴の魅力とたくさんの癒しを発信しています。

