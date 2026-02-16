堀未央奈、アイドル時代からの御用達！ボリューム満点サラダを紹介「味もすごい美味しい」

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『アイドル時代から心がけてる体型維持の秘訣 Q&A』の動画を投稿。さまざまな質問に答える企画の中で、元乃木坂46の堀さんが、アイドル時代から好きで食べているというサラダのお店を紹介してくれました！

堀さんが「最近ハマってる」と、お昼ごはんとして披露したサラダは、こちらのお店！

◼︎クリスプサラダワークス

カスタムサラダ専門店『CRISP SALAD WORKS（クリスプサラダワークス）』

現在、東京を中心に大阪、神奈川で49店舗を展開しています。

“熱狂的なファンをつくる”というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供しており、沢山用意されたトッピングから自分好みのサラダを作ることができます！

堀さんは「私がいつも頼むのはシーザーサラダ」と教えてくれました♪

◼︎乃木坂46時代からの御用達

堀さんは「すごい量が多くて」「チキンだったりパンみたいなやつ（クルトン）とトマトと切ったレタス」と今回注文したサラダの内容を教えてくれながら、ドレッシングは2個付けたとコメント。

そして、「ここはもうアイドル時代から頻繁に食べてて。合間にお腹空いた時とかお昼ご飯とか、ちょっと最近食べすぎてるなって日の夜ご飯とか、1食分としてカウントしてます」「量もすごい多いしなんせ味もすごい美味しいので」と、ずっとお気に入りのお店だと話していました。

■動画もチェック

動画内では堀さんが、ファンの方からのさまざまな質問に回答する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。