パパが仕事でいない間、赤ちゃんと犬が…幸せが溢れている「お留守番の様子」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「仲良しですねー」「癒しをありがとう…」といったコメントが寄せられています。

子守りは任せて

YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」に投稿されたのは、パパが仕事でいない間の、小さな赤ちゃんとポメラニアンの男の子「ポメ」くんの様子。ポメくんは、赤ちゃんの側でゴロゴロしながら過ごしているようです。

赤ちゃんはおもちゃで遊んでいましたが、隣でくつろぐポメくんのことが気になっているよう。ゆっくりと手を伸ばして、ポメくんの足にそっとタッチしてみます。

優しさ溢れる2人

ポメくんの反応を見ながら、もう一度足にそっとタッチした赤ちゃんは、とっても嬉しそうな表情。ポメくんも赤ちゃんを受け入れていて、ほっこりとした優しい空間が広がっています。

ポメくんがおやつタイムに突入しても、ポメくんのことが気になってしまう赤ちゃん。遊んでいたおもちゃをポメくんに貸してあげようとしますが、ポメくんはおもちゃに全く興味を示さなかったんだとか。

パパには甘えちゃう

パパの仕事が終わると、今度は赤ちゃんの離乳食の時間。ママの手作りご飯を美味しそうに食べる赤ちゃんを、ポメくんはずっと側で見守ります。その後ポメくんは、大好きなパパにベッタリと甘え始めます。

お眠になってきたポメくんですが、隣にいる赤ちゃんとしばし見つめ合っています。すでに仲良しな2人ですが、どんな関係性になっていくのか今後がとっても楽しみです。

投稿には「仲良しですねー」「癒しをありがとう…」「本当に幸せな家族」「子守りもできる優しいお兄ちゃん」「可愛過ぎて泣けてきた」「こちらまで笑顔になります」といったコメントが寄せられています。

ポメくんと赤ちゃんのほんわかした日常は、 YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」でチェックすることができます。

