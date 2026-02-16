これからの気象情報です。

17日(火)は、晴れてもあまり気温は上がらない見込みです。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・新発田市・胎内市・聖籠町・佐渡市に波浪注意報が出ています。



◆2月17日(火)の天気

・上越地方

今夜間は所々で雪が降りますが、次第に天気が回復するでしょう。

最高気温は5℃前後の予想で、真冬並みの寒さになりそうです。



・中越地方

朝のうちは弱い雪の降るところがあるでしょう。

その後は次第に雲が薄くなり、昼ごろからは晴れてくる見込みです。

最高気温は、4℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

午前中は雲の多い天気ですが、午後は青空が広がる見込みです。

最高気温は各地5℃と、今日よりやや低く寒さが増すでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

雲が広がるところも次第に晴れてくるため、洗濯物を外に干せそうです。

最高気温は5℃前後の予想で、今日より寒さが増すところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は厚い雲に覆われますが、昼ごろからは各地で晴れ間が出るでしょう。

最低気温は0℃前後、最高気温は5℃前後の予想です。



◆風と波

風は比較的、穏やかでしょう。

波は午前ほど高く、最大で2mの予想です。



◆週間予報

18日(水)は天気が下り坂で、夜は広く冷たい雨や雪が降りそうです。

19日(木)も午前を中心に所々で雪が降りますが、20日(金)～22日(日)は晴れて日に日に気温が上がるでしょう。



17日(火)は、今日より気温が下がるところがありそうです。日差しに油断せずしっかりと防寒をしてください。