ＢＴＳが５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の発売を３月２０日に控え、所属事務所のＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣは１５日、世界主要都市でグローバルキャンペーンを展開した。同社は、ソウル・聖水洞（ソンスドン）をはじめ、米・タイムズスクエア、イースト・ビレッジ、ソーホー、ブルックリン、英ロンドン・ウォータールー駅、ブリクストン駅などに「あなたのラブソングは何ですか？」というメッセージを同時公開。今回のキャンペーンは当初主催者が公表されなかったため、ＳＮＳ上で多くの人の好奇心を刺激した。

また１４日には、ソウル・ＣＯＥＸ（コエックス）でバレンタインを記念した特別イベントを開催。同所にバラで埋め尽くされたアートウォールが設置され、壁に挿された花が全て持ち去られると、その裏に隠されていた「あなたのラブソングは何ですか？」というメッセージと、ＢＴＳのロゴが登場した。

事務所関係者は「新譜はグループのアイデンティティーと、深い愛のような普遍的感情がテーマであるため、７人の深い愛の感情から着想された質問を世界へ投げかけた」と、キャンペーンについて説明している。