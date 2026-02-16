【コイン最大60％還元】出版社別コイン還元祭！今の期間は一迅社が対象！『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』など、一迅社の作品をBOOK☆WALKERで読もう！【BOOK☆WALKER】
BOOK☆WALKERでは今コイン還元祭を開催中！コイン還元対象のマンガを1,100円（税込）以上お買い上げいただくとスタンプ1個、マンガ以外の書籍を1,100円（税込）以上お買い上げいただくとスタンプ1個、出版社ごとにスタンプを最大2個獲得できるスタンプラリーキャンペーンも同時開催！2/18までは一迅社が対象の出版社です！ この機会を見逃さないで！
ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜
■ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜
価格：740円
ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜
『殿下の胡蝶』と謳われる黄家（こうけ）の雛女（ひめ）・玲琳（れいりん）は、宮中一の嫌われ者である朱家（しゅけ）の雛女（ひめ）・慧月（けいげつ）の手にかかり、互いの身体を入れ替えられてしまった。牢に入れられ、入れ替わりの事実は話せず、己を害した罪に問われ死を目前とする玲琳（れいりん）…と、思われたが。病弱ゆえ常に“死”と隣り合わせで過ごしてきた玲琳（れいりん）は、むしろ健康な身体を手に入れたことを喜んでしまい、持ち前の鋼メンタルで次々と逆境を乗り越えていく――!?
■悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜
価格：715円
悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜
とあるRPG系乙女ゲームの悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」は、ゲームのヒロイン「星の乙女」により努力虚しく断罪されてしまった。エミの冤罪を晴らすため、そこに現れたのは中から見守っていた本来のレミリアで――。本物の悪役による復讐劇が始まる!一迅社ノベルスの話題作『悪役令嬢の中の人』待望のコミカライズ!単行本だけの描き下ろし短編も収録!
■悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！ アンソロジーコミック
価格：858円
悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！ アンソロジーコミック
婚約破棄、ざまぁ、 断罪イベント、 溺愛、王族、転生ヒロイン、追放END…悪役令嬢の魅力満載!!
小説家になろう発の人気悪役令嬢小説をコミカライズ!!
ALLハッピーエンドの読み切り５本を収録!!
■乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…
価格：704円
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…
前世でプレイをしていた乙女ゲームの悪役令嬢・カタリナに転生してしまった私。そんな悪役令嬢の未来は、国外追放か死亡のみ!? そんなのあんまりじゃない!? さらに破滅エンドを回避するために奔走していたら、今度は恋愛フラグが立ちまくり!? 一体私どうなっちゃうの――!? 山口悟が放つ大人気小説のコミカライズが待望の単行本発売！
■悪の華道を行きましょう【コミックス版】
価格：2/16(月)23:59まで375円
悪の華道を行きましょう【コミックス版】
話題作が5話+かきおろしSS&コミック収録でついに待望のコミックスに!! 『悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！』アンソロジーコミックの人気作が連載になり、ついにコミックスに！ 宰相目線で語られる本編前日譚SS+二人の日常を描いたコミック8Pはコミックスのみの特別収録です！ ＜STORY＞王子に捨てられた美貌の悪役令嬢セレスティーヌ。醜い禿げデブオヤジといやがらせ婚の最中……突然よみがえる前世の記憶…！ そして…あれ!? でもなんかこの人…悪くない。ちょっと素敵かも……？ 悪女として、そして枯れ専として、我が道を行くセレスティーヌの華道をご覧あれ！ ※この作品は過去、電子書籍『悪の華道を行きましょう』1〜5巻として配信された内容をまとめた【コミックス版】となります。重複購入にご注意ください。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。
