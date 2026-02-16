【理系知識をわかりやすく！】身近なものの知らない部分は案外多いかも？『すばらしい人体――あなたの体をめぐる知的冒険』などの作品をご紹介！
パンの袋を留めるアレにも名前がある……など、身近なものの知識が増えると生活も少し豊かになります。今回は身近な動物、人体などの理系的な側面を解説してくれる作品をご紹介！ 日々の暮らしに少し彩りが増えるかも？
「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室
■すばらしい人体――あなたの体をめぐる知的冒険
価格：1980円
すばらしい人体――あなたの体をめぐる知的冒険
人体の構造は、非常によくできている。汚い例になってしまうが、私たちが「おなら」が できるのは、肛門に降りてきた物質が固体か液体か気体かを瞬時に見分けて、「気体の場合のみ気体だけを排出する」というすごい芸当ができるからである。
■ウォード博士の驚異の「動物行動学入門」 動物のひみつ――争い・裏切り・協力・繁栄の謎を追う
価格：1980円(
ウォード博士の驚異の「動物行動学入門」 動物のひみつ――争い・裏切り・協力・繁栄の謎を追う
生き物たちは、驚くほど人間に似ている。
ネズミは冷たい雨に濡れた仲間を助けるためにわざわざ出かけるし、アリは女王のためには自爆だっていとわない。カケスは雛を育てるために集団で保育園を運営しているし、ゾウは亡くなった家族のために葬儀を行う。
■魚が存在しない理由 世界一空恐ろしい生物分類の話
価格：1155円(44％OFF)
魚が存在しない理由 世界一空恐ろしい生物分類の話
アメリカ、韓国はじめ、世界中で
ベストセラーの超異色・生物書
人は、何かに名前をつけると
本当の姿を見ようとしなくなる。
■「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室
価格：1782円
「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室
２０１１年の東日本大震災によって、日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。これから日本列島は大変な局面を迎える。
マグニチュード（Ｍ）９という、１０００年に１度の巨大地震東日本大震災によって日本列島は太平洋側に５・３メートルも引き延ばされ、地盤が不安定化した。その結果、内陸型の直下型地震が増え、今後３０年ほどは地震がやむことはない。また、日本には１１１の活火山、東日本大震災後に直下地震を起こし始めた火山が富士山を含めて２０ほどある。
■若い読者に贈る美しい生物学講義――感動する生命のはなし
価格：1782円
若い読者に贈る美しい生物学講義――感動する生命のはなし
生命とは、進化とは、遺伝とは、死とは、多様性とは、生き延びるために必要な生存戦略とは――。本書は、読者に向けて、生命とは何かを平易な言葉で伝える、いままででいちばんわかりやすく、いちばん感動的な生物学の本となる。後半の病気に関連した部分は、医学的な解説ではなく、生物としてどのような現象が起こっているのかを解説する。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。
「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室
■すばらしい人体――あなたの体をめぐる知的冒険
価格：1980円
すばらしい人体――あなたの体をめぐる知的冒険
人体の構造は、非常によくできている。汚い例になってしまうが、私たちが「おなら」が できるのは、肛門に降りてきた物質が固体か液体か気体かを瞬時に見分けて、「気体の場合のみ気体だけを排出する」というすごい芸当ができるからである。
価格：1980円(
ウォード博士の驚異の「動物行動学入門」 動物のひみつ――争い・裏切り・協力・繁栄の謎を追う
生き物たちは、驚くほど人間に似ている。
ネズミは冷たい雨に濡れた仲間を助けるためにわざわざ出かけるし、アリは女王のためには自爆だっていとわない。カケスは雛を育てるために集団で保育園を運営しているし、ゾウは亡くなった家族のために葬儀を行う。
■魚が存在しない理由 世界一空恐ろしい生物分類の話
価格：1155円(44％OFF)
魚が存在しない理由 世界一空恐ろしい生物分類の話
アメリカ、韓国はじめ、世界中で
ベストセラーの超異色・生物書
人は、何かに名前をつけると
本当の姿を見ようとしなくなる。
■「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室
価格：1782円
「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室
２０１１年の東日本大震災によって、日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。これから日本列島は大変な局面を迎える。
マグニチュード（Ｍ）９という、１０００年に１度の巨大地震東日本大震災によって日本列島は太平洋側に５・３メートルも引き延ばされ、地盤が不安定化した。その結果、内陸型の直下型地震が増え、今後３０年ほどは地震がやむことはない。また、日本には１１１の活火山、東日本大震災後に直下地震を起こし始めた火山が富士山を含めて２０ほどある。
■若い読者に贈る美しい生物学講義――感動する生命のはなし
価格：1782円
若い読者に贈る美しい生物学講義――感動する生命のはなし
生命とは、進化とは、遺伝とは、死とは、多様性とは、生き延びるために必要な生存戦略とは――。本書は、読者に向けて、生命とは何かを平易な言葉で伝える、いままででいちばんわかりやすく、いちばん感動的な生物学の本となる。後半の病気に関連した部分は、医学的な解説ではなく、生物としてどのような現象が起こっているのかを解説する。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。