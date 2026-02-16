【定番名作の合本版！】買いそろえるのは億劫な長編作品も電子版なら手軽に！さらに、合本版が今なら30％OFF！『すべてがＦになる【Ｓ＆Ｍシリーズ全１０冊合本版】』などの作品をご紹介！
シリーズ物の作品をそろえたいけど、本棚に空きはない……、書店で買おうとしても歯抜けになっている……そんな経験はありませんか？ 電子書籍なら手軽に全巻揃えられる！ さらに今なら合本版が30％OFFでゲットできちゃいます！ 森博嗣のS＆Mシリーズだけでなく、四季シリーズなど取り揃えもたくさん！ お目当ての作品があるかチェックしてみてはいかがでしょうか？
すべてがＦになる【Ｓ＆Ｍシリーズ全１０冊合本版】
■すべてがＦになる【Ｓ＆Ｍシリーズ全１０冊合本版】
価格：4278円(30％OFF！)
すべてがＦになる【Ｓ＆Ｍシリーズ全１０冊合本版】
N大助教授・犀川創平と女子学生・西之園萌絵のコンビが難事件を解決。アニメ原作の『すべてがＦになる』から始まる「Ｓ＆Ｍシリーズ」１０作品を完全収録！【収録作品】『すべてがＦになる』『冷たい密室と博士たち』『笑わない数学者』『詩的私的ジャック』『封印再度』『幻惑の死と使徒』『夏のレプリカ』『今はもうない』『数奇にして模型』『有限と微小のパン』
■獣の奏者 全５冊合本版
価格：2348円(30％OFF！)
獣の奏者 全５冊合本版
獣ノ医術師の母ソヨンと暮らす少女エリン。闘蛇を死なせた咎で処刑される直前、母は不思議な指笛で娘の命を救う。母と同じ道を志したエリンは、傷ついた王獣の子リランに出会う。決して馴らしてはいけない聖なる獣・王獣と心を通わせる術を見いだしたエリンは、やがて王国の命運を左右する戦いに巻き込まれていく――。世界中で愛される、苦難に立ち向かう少女の物語。新たなる時代を刻む、日本ファンタジー界の金字塔を合本で。
■ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕全９冊合本版
価格：2979円(30％OFF)
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕全９冊合本版
人類の理想を具現化した完璧な人工都市「ＮＯ．６」。幼少期より最高ランクのエリートとして大切に育てられた紫苑（しおん）は、１２歳の夜、「ネズミ」と名乗る薄汚い少年に出会った。急転回する運命――どうしてあの夜、ぼくは窓を開けてしまったんだろう？ そうしなければ、飢えることも、嘆くことも、戦いも知らずに済んだのに。紫苑とネズミの未来は。そして「ＮＯ．６」に隠された秘密とは。二人の大冒険が、今はじまる！ シリーズ９作品を収録した合本版。
■空の境界 全３冊合本版
価格：1232円(30％OFF)
空の境界 全３冊合本版
２年間の昏睡から目覚めた両儀式が記憶喪失と引き換えに手に入れた、あらゆるモノの死を視ることのできる“直死の魔眼”。式のナイフに映る日常の世界は、非日常の世界と溶け合って存在している……！ もはや伝説となった同人小説から出発し、“新伝綺”ムーブメントを打ち立てた歴史的傑作。『空の境界』全３冊が、合本版となって登場！
■図書館の魔女 全４冊合本版
価格：2156円(30％OFF)
図書館の魔女 全４冊合本版
鍜治の里に生まれ育った少年キリヒトは、王宮の命により、史上最古の図書館に暮らす「高い塔の魔女」マツリカに仕えることになる。古今の書物を繙き、数多の言語を操って策を巡らせるがゆえ、「魔女」と恐れられる彼女は、自分の声を持たないうら若き少女だった。第45回メフィスト賞受賞の超弩級異世界ファンタジー！
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。