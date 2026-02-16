【攻殻機動隊特集】攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELLは7月より放送開始！激アツの原作も是非チェックしてみては？『攻殻機動隊』関連作品がBOOK☆WALKERで読める！【BOOK☆WALKER】
BOOK☆WALKERでは今年7月から放送開始の『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』原作も、続編もたくさん読める！ アニメ化30周年を記念した攻殻機動隊展も開催中のホットな作品を、今こそ一気読みしてみてはいかがでしょうか？ 原作者：士郎正宗の書いた作品は三冊分（5720円）なので、サクッと読みたい方にもおすすめです！
攻殻機動隊
■攻殻機動隊
価格：1650円
攻殻機動隊
西暦2029年。通信ネットワークに覆われ、膨大な情報が世界を駆け巡っている超高度情報化社会。しかし国家や民族、そして犯罪は依然として存在していた。より複雑化していく犯罪に対抗すべく結成された特殊部隊……公安9課に所属するその組織の名は、『攻殻機動隊』！ 1989年より「ヤングマガジン海賊版」に連載され、緻密な物語構成と卓越した画力、そして膨大な情報量で大ヒットとなった士郎正宗作品!! 電子版は、欄外の注を読みやすくまとめたデジタルならではの仕様で登場！
■攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ
価格：1037円
攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ
全世界待望！ 新生「攻殻機動隊」！ ――高級料亭でロボット芸者が外務大臣たちを拘束する事件が発生した。指揮権を掌握した超法規部隊・公安9課は瞬時に人質を救出するが、事件の裏には犯人の恐るべき陰謀が隠されていた!! 狡猾な犯人と精鋭集団・公安9課の戦いを描いたサスペンスアクションの1stシリーズ。「外務大臣拘束事件」編を完全収録！！
■攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ 〜Ｔｈｅ Ｌａｕｇｈｉｎｇ Ｍａｎ〜
価格：1037円
攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ 〜Ｔｈｅ Ｌａｕｇｈｉｎｇ Ｍａｎ〜
時は西暦2030年。超高度ネットワーク社会で凶悪化するサイバーテロや電脳犯罪に対抗すべく、政府は非公認の超法規特殊部隊・公安9課（通称：攻殻機動隊）を組織した。そんなある日、公安9課に所属するトグサに刑事時代の同僚から一本の電話が入る。これは6年前発生した企業テロ事件「笑い男」事件につながるものだった……。『攻殻機動隊S.A.C.』の代名詞ともいえる「笑い男事件」シリーズが、ついに幕を開ける!!
■攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ 〜眠らない眼の男 Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ Ｅｙｅ〜
価格：1037円
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ 〜眠らない眼の男 Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ Ｅｙｅ〜
『攻殻』最新シリーズ始動！！ 戦闘型サイボーグのバトーが、まだレンジャー部隊で活躍していた時代。内戦がつづくクザン共和国に外務大臣救出の任務を帯びて送り込まれたバトーが、ある女性と出会う。501機関所属の草薙素子。それは、攻性部隊「攻殻機動隊」が誕生するきっかけとなる運命の出会いであった。
■攻殻機動隊 ＴＨＥ ＨＵＭＡＮ ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（１）
価格：1100円
攻殻機動隊 ＴＨＥ ＨＵＭＡＮ ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（１）
士郎正宗の『攻殻機動隊１．５』のつづきの世界。草薙素子が姿を消した後の公安９課を描いた『攻殻機動隊』最新作！
東北のトワダで、草薙素子の汚染された義体が見つかったという報告を受けて、捜査に向かったトグサと霊能局からやってきた新メンバーのツナギ。事件と関連のある宗教団体「アテルイ」に潜入するが、サイトーの宿敵ともいえる強敵に出くわす。一方、沖縄でも素子の影があったということで、バトー、アズマ、イシカワが捜査にあたるが、中国マフィアの襲撃を受ける。北と南の事件が線となり、関係者の陰謀が浮かび上がってくる。公安９課は事件が明るみになる前に食い止められるのか!?
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。
攻殻機動隊
■攻殻機動隊
価格：1650円
西暦2029年。通信ネットワークに覆われ、膨大な情報が世界を駆け巡っている超高度情報化社会。しかし国家や民族、そして犯罪は依然として存在していた。より複雑化していく犯罪に対抗すべく結成された特殊部隊……公安9課に所属するその組織の名は、『攻殻機動隊』！ 1989年より「ヤングマガジン海賊版」に連載され、緻密な物語構成と卓越した画力、そして膨大な情報量で大ヒットとなった士郎正宗作品!! 電子版は、欄外の注を読みやすくまとめたデジタルならではの仕様で登場！
■攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ
価格：1037円
攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ
全世界待望！ 新生「攻殻機動隊」！ ――高級料亭でロボット芸者が外務大臣たちを拘束する事件が発生した。指揮権を掌握した超法規部隊・公安9課は瞬時に人質を救出するが、事件の裏には犯人の恐るべき陰謀が隠されていた!! 狡猾な犯人と精鋭集団・公安9課の戦いを描いたサスペンスアクションの1stシリーズ。「外務大臣拘束事件」編を完全収録！！
■攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ 〜Ｔｈｅ Ｌａｕｇｈｉｎｇ Ｍａｎ〜
価格：1037円
攻殻機動隊 ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ ＣＯＭＰＬＥＸ 〜Ｔｈｅ Ｌａｕｇｈｉｎｇ Ｍａｎ〜
時は西暦2030年。超高度ネットワーク社会で凶悪化するサイバーテロや電脳犯罪に対抗すべく、政府は非公認の超法規特殊部隊・公安9課（通称：攻殻機動隊）を組織した。そんなある日、公安9課に所属するトグサに刑事時代の同僚から一本の電話が入る。これは6年前発生した企業テロ事件「笑い男」事件につながるものだった……。『攻殻機動隊S.A.C.』の代名詞ともいえる「笑い男事件」シリーズが、ついに幕を開ける!!
■攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ 〜眠らない眼の男 Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ Ｅｙｅ〜
価格：1037円
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ 〜眠らない眼の男 Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ Ｅｙｅ〜
『攻殻』最新シリーズ始動！！ 戦闘型サイボーグのバトーが、まだレンジャー部隊で活躍していた時代。内戦がつづくクザン共和国に外務大臣救出の任務を帯びて送り込まれたバトーが、ある女性と出会う。501機関所属の草薙素子。それは、攻性部隊「攻殻機動隊」が誕生するきっかけとなる運命の出会いであった。
■攻殻機動隊 ＴＨＥ ＨＵＭＡＮ ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（１）
価格：1100円
攻殻機動隊 ＴＨＥ ＨＵＭＡＮ ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（１）
士郎正宗の『攻殻機動隊１．５』のつづきの世界。草薙素子が姿を消した後の公安９課を描いた『攻殻機動隊』最新作！
東北のトワダで、草薙素子の汚染された義体が見つかったという報告を受けて、捜査に向かったトグサと霊能局からやってきた新メンバーのツナギ。事件と関連のある宗教団体「アテルイ」に潜入するが、サイトーの宿敵ともいえる強敵に出くわす。一方、沖縄でも素子の影があったということで、バトー、アズマ、イシカワが捜査にあたるが、中国マフィアの襲撃を受ける。北と南の事件が線となり、関係者の陰謀が浮かび上がってくる。公安９課は事件が明るみになる前に食い止められるのか!?
※本ページで紹介する情報は、2026年2月16日12時現在のものです。