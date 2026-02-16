合鍵を作って女子更衣室に侵入し、16歳未満の少女を盗撮したとして32歳の教諭の男が再逮捕されました。

【写真を見る】｢盗撮できなくなるのは惜しいと思い、合鍵を作った｣ 女子更衣室に侵入…16歳未満の少女を盗撮した疑い 茨城･東海村の32歳中学校教諭を再逮捕

再逮捕されたのは、茨城県東海村の中学校教諭･鈴木雄大容疑者（32）です。警察によりますと鈴木容疑者は、2023年からおととしにかけて、以前勤務していた施設の女子更衣室に時計型カメラを設置し、16歳未満の少女を盗撮した疑いがもたれています。

被害に遭った少女は十数人…

鈴木容疑者は合鍵を作って侵入してカメラを設置し、被害に遭った少女は十数人にのぼるとみられています。

調べに対し鈴木容疑者は「転勤が決まり盗撮できなくなるのは惜しいと思い、合鍵を作った」などと、容疑を認めているということです。

鈴木容疑者は、児童盗撮事件の教員グループのメンバーに盗撮動画を提供した罪で逮捕・起訴されていて、警察は今回の盗撮動画も提供や販売がされていないか調べています。