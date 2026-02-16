浜崎あゆみ、美デコルテ際立つベアトップ姿披露「圧倒的な美しさ」「オーラがすごい」と話題
【モデルプレス＝2026/02/16】歌手の浜崎あゆみが2月15日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿のショットを公開し、注目を集めている。
【写真】47歳歌姫「ビジュが神がかってる」素肌輝くベアトップ姿
浜崎は「＠masayukikamo」と記し、フォトグラファーの嘉茂雅之氏撮影のショットを公開。美しい素肌が際立つ黒のベアトップ姿で腕を組み、横を向いて視線をそらした姿をカラーとモノクロの2パターンの写真で披露している。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「オーラがすごい」「デコルテ綺麗すぎる」「ビジュが神がかってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
