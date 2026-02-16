モデルに子を産ませるも別の人と結婚した韓国俳優、痩せ細った近況が話題…最新作では演技酷評も

俳優チョン・ウソンの近況が公開された。

去る2月14日、バンドCRYING NUTのハン・ギョンロクは、「チョン・ウソン×CRYING NUT 2026.2.13.」という文章を綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかには、チョン・ウソンがハン・ギョンロクをはじめとするCRYING NUTのメンバーと対面し、笑みを浮かべている姿が収められている。

特に、チョン・ウソンは、すっかりと顔がやせ細ってしまった姿で、一層目を引いた。最近、Disney+ドラマ『メイド・イン・コリア』シーズン1の配信直後、彼の演技が役に合っていないのではないかと賛否が分かれた。

（写真＝ハン・ギョンロクInstagram）左端：チョン・ウソン

これについて、ウ・ミンホ監督は「作家と自分がわざとそのように作り上げた役だ。この役のために実際に精神科医とも会い、助言を求めた」と明かした。

なお、チョン・ウソンは、『メイド・イン・コリア』シーズン2を撮影中である。来る3月まで撮影を行い、2026年下半期に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・ウソン プロフィール

1973年4月22日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。1994年の映画『KUMIHO／千年愛』で俳優デビューし、映画『私の頭の中の消しゴム』『グッド・バッド・ウィアード』『監視者たち』『スティール・レイン』『ハント』『ソウルの春』、ドラマ『アスファルトの男』『ATHENA -アテナ-』『パダムパダム 〜彼と彼女の心拍音〜』『愛していると言ってくれ』などで主演を務めた。2011年にはフジテレビ系列ドラマ『グッドライフ 〜ありがとう、パパ。さよなら〜』に出演。2016年には映画『私を忘れないで』で主演と制作を務め、2023年には映画『ザ・ガーディアン／守護者』で監督デビューを果たした。