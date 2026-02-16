【DXサウンドライダーカプセムセット06】 予約期間：2月16日16時～4月13日23時まで 7月 発送予定 価格：3,630円

バンダイは、なりきり玩具「DXサウンドライダーカプセムセット06」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月16日16時より予約受付を開始した。発送は7月を予定し、価格は3,630円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」のなりきり玩具「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第6弾で、パワーアップアイテムであるプラズマカプセムとブースターかプセムがラインナップ。

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」では通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載し、新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動することが可能。

音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫（演：今井竜太郎）のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されている。

別売りの「DXゼッツドライバー」と連動ができ、ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動する。また、「プラズマカプセム」使用時には、変身時にボタン操作で「雷を帯びたフィンガースナップ音」も発動する。「ブースターカプセム」使用時には、「噴き出る排気音」など固有の音声が発動。さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。

そして、それぞれ主人公・万津莫のキャラクターボイスが収録されている。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映