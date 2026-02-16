豪快にまかれる大量の豆。山形県鶴岡市加茂の妙定寺で毎年、仏教の僧侶・日蓮聖人が生まれた2月16日に行われる「ヤクヨケ豆マキ」です。

100年近く前の昭和初期に寺を開いた尼僧「妙定」が、「困っている人に豆まきをして助けなさい」と地区の明神様のお告げを受けた事が始まりとされています。



豆をまく僧侶たちは境内の水槽から水をかぶって身を清め、寺の檀家や地域住民など市内外からおよそ150人が集まった本堂で去年11月から100日間祈祷した豆をまきました。





参加者の頭上に雨のように降り注ぐ豆の量はおよそ300キロ。豆に当たると厄が払われ、食べると御利益があると伝えられています。集まった人たちは幸運を呼び込もうと風呂敷や手提げ袋などを広げて受け止めていました。まかれるのは豆だけでなくミカンに餅、菓子など…寺に奉納された品々が振舞われました。鶴岡市内の参加者「初めてです。すごいですね感動しました」ご利益ありそうですか？「ありそうですね今年は」山形市の家族連れ「もういっぱい豆を浴びで厄が落ちた感じがしています」どんなところが楽しい？子ども「豆を投げるところ」「拾えて楽しかった」鶴岡市内の参加者「みなさんに分けてあげるために一生懸命です」どんな事を祈願した？「世界平和です」豆まきは10分ほど続き、終わったときには風呂敷や袋がいっぱいに。 訪れた人たちはたくさんの豆を浴びて多くの御利益を持ち帰っていました。