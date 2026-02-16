１０日、廠甸廟会のプレイベントで伝統芸能を観賞する来場者。（北京＝新華社配信／譚虹翔）

【新華社北京2月16日】中国北京市西城区文物保護管理センターと西城区文学芸術界連合会の共催による2026年廠甸廟会（びょうえ、縁日）のプレイベントが6日までの9日間、同区琉璃厂東街と西街を中心に開催された。

廠甸廟会は400年以上の歴史があり、国家級無形文化遺産にも登録されている伝統行事で、今年の会期は17日（春節）から23日までとなっている。プレイベントは琉璃厂東街と西街の二つのエリアに分かれ、屋内外を連動させる形で無形文化遺産の技と革新的な応用成果を集中的に紹介した。特に8〜10日には、33の無形文化遺産プロジェクト、24種の手工芸体験、10回の特色ある公演が行われた。

１０日、廠甸廟会のプレイベントで設けられた木版年画の実演コーナー。（北京＝新華社配信／譚虹翔）

東街エリアでは、中国書店前の広場や火神廟、姚江胡同を中心に縁日が開かれた。広場と火神廟に設けられたステージでは、皮影戯（影絵芝居）や双簧（二人羽織）、古彩戯法（伝統的な手品の技法）などの伝統芸が次々と披露され、多くの観客を魅了した。老舗茶荘の張一元は無料の茶席を設け、来場者に「心温まる一杯」を振る舞い、新春のぬくもりを届けた。火神廟では「銀票通」と呼ばれる参加型企画が人気を集めた。市民は飛花令（詩歌にちなんだゲーム）やなぞなぞなどの伝統的な遊びに参加して「銀票」を獲得すると、オリジナルグッズと交換できる。姚江胡同では書家がその場で「福」の字を書いて来場者に贈った他、投壺（とうこ＝矢を壺に投げ入れる遊び）や捶丸（すいがん＝ゴルフに似た球技）などの伝統な遊びが体験できるコーナーも設けられ、多くの市民が挑戦し、古い街並みに活気がみなぎった。

１０日、書画骨董の老舗として知られる栄宝斎（えいほうさい）で提供している、中国近代絵画の巨匠、徐悲鴻（じょ・ひこう）の作品「奔馬」をモチーフにしたラテアート。（北京＝新華社配信／譚虹翔）

西街エリアにある書画骨董の老舗、栄宝斎（えいほうさい）では、青少年向けの無形文化遺産体験イベントが開催された。無形文化遺産「金氏宮廷凧」の第4代継承者、王赤峰（おう・せきほう）さんが子どもたちに凧作りを指導した。

主催、運営を担った北京樹思源数字媒体科技の責任者、都佳美（と・かび）さんは、日々の現地サンプル調査から、来場者の属性は若年層の割合が高いと紹介。宝探しゲームやスタンプラリーなどの参加型企画が若者の参加意欲を高め、伝統的な廟会に新たな活力をもたらしていると述べた。（譚虹翔）