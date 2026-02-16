将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が16日、和歌山市の「和歌山城ホール」で挑戦者の永瀬拓矢九段（33）と第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第4局の対局場検分に臨んだ。ここまで3局は先手番が制し合って藤井の1勝2敗。8日に第1局が指され、挑戦者の増田康宏八段（28）が先勝した棋王戦も追う立場と、ダブルタイトル戦で共に黒星先行したのは15回目で初めてだった。

「当然ながら（将棋は）一局一局独立している。意識する必要はないかなと思う。今まで通り、目の前の将棋に集中してやりたい」。藤井は先手番となる第4局への集中力を高めた。

同時に、後手番で敗れた2敗への反省も忘れない。「チャンスの少ない展開で、その点に問題があった。作戦が甘いところがあった」。角換わり腰掛け銀へ進んだ第1局はとりわけ終盤まで優劣不明の熱戦だったが、それで良しとしないのが藤井だ。名人戦に次いで長い2日制8時間対局。「長い持ち時間だと、スタートで生じた差は大きくなる。そのことを痛感する将棋だった」。読みを深められる時間があれば最善手に近づきやすく、逆転負けの可能性を減らせる。1日目午前9時の対局開始から出力を高めて臨む。

11日の朝日杯では羽生善治九段（55）に並ぶ歴代最多タイ、3年ぶり5回目の優勝を飾った。準決勝の佐藤天彦九段（38）、決勝の伊藤匠2冠（23）を連破した。持ち時間40分の早指し戦だけに「持ち時間が違うので本局に直接影響することではない」と苦笑いしつつ、「ホッとしたところはあった」。2016年のクリスマスイブ、1月22日に86歳で亡くなった加藤一二三・九段とのデビュー戦から始まった棋士生活においてまだない3連敗を回避した。勢いを得て、24年11月の竜王戦第5局以来の和歌山対局へ向かう。