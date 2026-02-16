「短気でよくけんかしていた」17歳男性殺害の疑いで逮捕の21歳男…知人が明かす性格　事件直前に女性への迷惑行為を注意されたか

首をかしげながら、真っすぐ前を見る男。

無職の岩崎龍我容疑者（21）は、大阪・ミナミで17歳の男性を刺し、殺害した疑いで逮捕された。事件直前、岩崎容疑者は女性に迷惑行為をし、被害男性らに注意されていたことが分かった。

容疑者は「よくけんかしてるイメージ」知人明かす

14日深夜、大阪市中央区にあるビルのエントランス内で事件は起きた。

岩崎容疑者は持っていた刃物で、奈良県の会社員・鎌田隆之亮さん（17）の胸などを複数回刺し、殺害した疑いが持たれている。

現場では別の17歳男性2人も刺されていて、このうち1人は意識不明の重体。もう1人は重傷を負っている。

犯行から10時間後、岩崎容疑者は現場から約1.5km離れた路上で警察官に確保された。

事件現場となったビルの前では、16日も多くのお菓子や飲み物が供えられていた。

岩崎容疑者と被害者3人は、お互い面識があったとみられている。

捜査関係者などによると、岩崎容疑者が女性に迷惑行為をし、それを被害者らが注意したあとに事件が起きたという。

亡くなった鎌田さんを知る人は、「情に厚い子で、礼儀正しい。“自分ファースト”じゃなくて、“まわりファースト”だった」。

一方、岩崎容疑者を知る人は、「短気すぎるほど短気な人。よくけんかしているイメージ」などとその性格について話した。

調べに対し、岩崎容疑者は殺意を否認している。

「ナイフで威嚇するつもりだったが、向かってきた男性の胸付近を突き刺した」

鎌田さんの首には深い傷があることなどから、警察は強い殺意があったとみて調べを進めてる。

（「イット！」2月16日放送より）