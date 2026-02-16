ルルルンハイドラシリーズ新作♡毛穴に挑むIDマスク

シリーズ累計24億枚※1突破、フェイスマスクブランドNo.1※2のルルルンから、高機能ライン「ハイドラシリーズ」の最新作「ルルルン ハイドラ ID マスク」が登場。毛穴※3やくすみ※4に多角的にアプローチし、つるんと均一な“レタッチ肌”を目指せる一枚です。進化した成分とシート設計に注目が集まっています♡※1 2011年7月～2024年12月の累計販売枚数（当社調べ）※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 No.1」パック市場・ブランドシェア2024年販売実績ベース※3 肌をひきしめ、毛穴を目立たなくすること※4 キメの乱れによる

次世代成分で毛穴＆くすみ対策

2025年5月の限定発売からパワーアップして登場した本製品は、最高ランク※1の抗酸化成分「イデベノン1」と、新採用の毛穴ケア※2成分「イレイザーX2」をメインに配合。

イレイザーX2は、乱れた皮脂バランス※を整えながら肌をキュッと引き締め、毛穴の凹凸※2やキメの乱れをなめらかに整えます。さらにイデベノン1が、くすみ※3や色ムラにアプローチ。内側※4から輝くような透明感とツヤを引き出します。

独自の「逆ミセルシステム技術」により、イデベノンを内包したカプセルが角質層まで素早く浸透※4。べたつきにくく、成分の効果をしっかりサポートします。

※1 ルルルン史上

※2 肌をひきしめ、毛穴を目立たなくすること

※3 キメの乱れによる

※4 角質層まで

*1 製品の抗酸化剤ヒドロキシデシルユビキノン

*2 ひきしめ成分キンミズヒキエキス

※ 肌の水分と油分のバランスのこと

HIFU感覚シートで引き締め

シートには、HIFU（ハイフ）から着想を得た極厚の「HIFU感覚シート」を採用。頬部分のスリットを活用し、下から持ち上げるように貼ることで、ストレッチ性のあるシートがぐっと密着。

フェイスラインを引き上げた状態でケアできるため、ハリ不足が気になる方にもおすすめです。肌表面を均一に整えたような、なめらかな仕上がりを実感できます。

ルルルン ハイドラ ID マスク



価格：770円（税込）

3年連続ベストコスメ第1位※1の「ルルルン ハイドラ」シリーズからの新作です。

内容量：7枚入（エッセンス150mL）

※1 2023年～2025年の@cosmeベストコスメアワードシートマスク部門において

朝のメイク映えを底上げ♡

毛穴やくすみが気になる日に頼れる「ルルルン ハイドラ ID マスク」。次世代成分と密着シートで、うるおいと引き締めを同時に叶え、つるんと均一な印象へ導きます。

メイク前のスペシャルケアにもぴったり♪毎日のスキンケアに取り入れて、自信の持てる“レタッチ肌”を目指してみてください♡