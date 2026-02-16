クリスマスに家族3人斧で殺害…初公判で否認の被告は「優等生」だった…被害者の車損壊容疑などで3回逮捕も不起訴　埼玉・飯能市

3年前のクリスマスの朝、埼玉・飯能市の住宅で家族3人が殺害された事件。

殺人などの罪に問われている斎藤淳被告（43）は、16日の初公判で起訴内容について否認しました。

斎藤被告：

知らないことです。

裁判長：

全ての事実を知らないですか？

斎藤被告：

はい。

起訴状などによりますと、斎藤被告は2022年12月25日、飯能市の住宅でウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32）の3人を、おのでたたきつけるなどして殺害した罪などに問われています。

現場は西武池袋線の飯能駅から約1.5kmの場所にある住宅街。

事件発生時、現場周辺では女性の叫び声が聞こえたといいます。

現場近くに住む人：

悲鳴ですね。ギャーギャーって逃げている感じの悲鳴でした。

ビショップさんの自宅から約60メートルのところに住んでいた斎藤被告。

斎藤被告を知る人は「信じられない感じだった。真面目でいい子だよ、スポーツもできるしね。勉強もできるし、優等生なのかな」「息子が言うには、ものすごくかっこいい。サッカーがうまかった。事件を起こすような感じじゃ全くなかったって」などと話しました。

事件発生の1年ほど前、ビショップさんの自宅に置かれていた車が傷つけられるトラブルが起きていました。

現場近くに住む人：

同じ車を2回もやられてるから、これ特定の人じゃないの？って。また傷つけられないよう、防犯カメラを2台つけてた。

この事件を巡って、斎藤被告は2022年1月から2月にかけて器物損壊の容疑で3回逮捕されましたが、いずれも不起訴になっていました。

16日、さいたま地裁で開かれた初公判。

ビショップさん親子を殺害した罪に問われている斎藤被告は、起訴内容について「知らないことです」と否認。

弁護側も無罪を主張しています。

弁護側：

斎藤さんは犯人ではない。精神疾患の圧倒的な影響を受けていて責任能力はない。

これに対し検察側は、斎藤被告がビショップさん宅の車を傷つけたとして警察に逮捕され、ビショップさんから損害賠償などを求められたことで報復感情が高まり、犯行に及んだと指摘。

斎藤被告に精神疾患があることは争わないとしたうえで、「刑事責任能力はあった」と主張しています。

検察側：

事件の半年前から凶器を購入し、犯行時に（被害者宅の）防犯カメラの配線を切断するなどしていて、完全責任能力があった。

判決は、3月16日に言い渡される予定です。