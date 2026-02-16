埼玉県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「秩父市」を抑えた1位は？【2025年調査】
暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う埼玉県の市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然豊かで山や温泉地があり、釣りやキャンプも楽しめ治安もよく子供ものびのびと暮らせるので安心です」（60代男性／兵庫県）、「田舎のイメージがあり、治安が良いと思います」（50代女性／長野県）、「自然が多く、いい意味で栄えていないイメージがあるので観光客が多い川越市などに比べるとのどかで治安がいいのではないかと思います」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「公共交通や医療施設も整っており、利便性が高い一方で、落ち着いた生活環境も確保されているため、治安の面で安心感があります」（30代女性／秋田県）、「大規模な都市でありながら適度な落ち着きがあり、所沢市も公園が多く治安の良さで知られている」（20代女性／東京都）、「子育てファミリーが多く地域全体の防犯意識が高いから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：秩父市／31票秩父市は埼玉県の北西部に位置し、秩父盆地の中心となる都市です。豊かな自然と歴史的な文化財に恵まれ、秩父神社や秩父夜祭が有名です。都心からのアクセスも比較的良く、自然に囲まれた静かで落ち着いた環境が、住民に安心感を与えていると考えられます。特に、観光地としての魅力に加え、地域住民の相互扶助の意識が高いことが、治安の良さに繋がっていると推測されます。
1位：さいたま市／74票さいたま市は、埼玉県の中央に位置する政令指定都市で、県庁所在地です。旧浦和市・大宮市・与野市・岩槻市が合併して誕生しました。新幹線停車駅を擁し、都心へのアクセスが抜群で、商業施設や公共施設が集中しています。行政の中心であると同時に、文教都市としての側面もあり、教育水準の高さや都市機能の充実が、生活の安心感、ひいては治安の良さに結びついていると考えられます。区によって特性が異なりますが、全体として高い評価を得ています。
