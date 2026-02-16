「多才すぎてビビる」MEGUMI、Netflixと独占契約！ 「ラヴ上等よっぽど反響あったんやな」「すごすぎ」
Netflix Japanは2月16日、公式X（旧Twitter）の投稿を更新。俳優のMEGUMIさんと独占契約を結んだことを発表しました。
【投稿】MEGUMI、Netflixと独占契約！
MEGUMIさんがNetflixで企画・プロデュースを手がけた恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』は、国内外で大きな注目を集めました。“ヤンキー”と“恋愛リアリティー”という異色の組み合わせが話題を呼び、すでにシーズン2の制作も決定しています。
投稿ではMEGUMIさんのコメントも紹介。「この度、Netflixさんから信じられないようなお話をいただき、身が引き締まる思いです」「これからも、アンスクリプテッド作品を通して、より多くの方々にその瞬間を届けられるよう、精一杯取り組んでまいります」と、今後への決意を力強く語りました。
ファンからは「すごすぎます！」「台本なしの“生の人間”をどう切り取るかって、いま一番見たいジャンルかもしれない」「ラヴ上等よっぽど反響あったんやな」「多才すぎてビビる」「今からワクワクが止まらないです！」など、さまざまな声が集まりました。
コメントでは「いやどうも流石の早さ」「やばい！！早い！！！楽しみすぎます！娘たちもどハマり！！！」「本当に面白かったです！！天才です！次回もゴリゴリのヤンキーお願いします」「MCで毎回吹き出してて色んな角度から見ても面白くて大好きです！」など、期待と興奮の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
