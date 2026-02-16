【ひらがなクイズ】空欄に共通するのは「音楽」に関連するあの言葉！ 1分以内で挑戦しよう
ちょっとした時間で挑戦できる「ひらがなクイズ」！
一見難しそうですが、今回はちょっと簡単かも。日常でよく使う単語が隠れています。ぜひ、頭の体操に挑戦してみてください。
□□ごえ
□□ひめ
こもり□□
ヒント：誰かを寝かしつけるときに口ずさむかも？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
解説
それぞれの言葉に「うた」を入れると、次のようになります。
うたごえ（歌声）
うたひめ（歌姫）
こもりうた（子守唄）
どれも正しい日本語になりますね。「うた」というだけあって、やはり音が鳴るイメージの言葉が多いようです。「うたがい（疑い）」など、歌に関係のない単語もあるので、ぜひ見つけてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
