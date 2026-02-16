3つの言葉の空欄を埋めて、正しい日本語を完成させるひらがなクイズです。今回は「音楽」や「声」に関連する、なじみ深いフレーズが勢ぞろい！ あなたは1分以内にすべての言葉を導き出せますか？

ちょっとした時間で挑戦できる「ひらがなクイズ」！

一見難しそうですが、今回はちょっと簡単かも。日常でよく使う単語が隠れています。ぜひ、頭の体操に挑戦してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ごえ
□□ひめ
こもり□□
ヒント：誰かを寝かしつけるときに口ずさむかも？

正解：うた

正解は「うた」でした。
解説
それぞれの言葉に「うた」を入れると、次のようになります。

うたごえ（歌声）
うたひめ（歌姫）
こもりうた（子守唄）

どれも正しい日本語になりますね。「うた」というだけあって、やはり音が鳴るイメージの言葉が多いようです。「うたがい（疑い）」など、歌に関係のない単語もあるので、ぜひ見つけてみてください。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)