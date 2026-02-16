山田杏奈とショーン・ティアが共演する国際共同制作ドラマ『ロスト・アンド・ファウンド～君を探して』が、3月18日と25日の2週にわたりNHK BSP4Kにて放送されることが決定。あわせて新キャストが発表された。

参考：山田杏奈×當真あみ×萩原利久『リラの花咲くけものみち』S2放送決定 新キャストに上川隆也

本作は、日本とシンガポールの国際共同制作によるサスペンスドラマシリーズ。失踪した恋人を探すためにシンガポールから来日した青年と、彼とオンラインゲームでバディを組んでいた日本人の女性が、現実世界で東京の闇バイト組織や反社組織と対決する冒険を描く。

主人公・内田優花を山田、優花とバディを組むシンガポール人青年リッチーをショーン・ティアが演じる。脚本は『箱男』などのいながききよたかが担当する。

新たに発表されたキャストは、村上虹郎、森田想、大東駿介、杉本哲太ら8名。村上は優花を闇バイトに引き込む特殊詐欺グループ「アベル」の上司・山下慈英、森田はリッチーが探している恋人でありながら詐欺組織の一員だったサクラ（マリ・佐藤・レイエス）をそれぞれ演じる。また、大東は「アベル」の支配人で残虐な性格の長田研二役、杉本はサクラの逃亡に手を貸す「夜逃げ屋」の服部真役を担当。そのほか、いしのようこ、石橋保、山下リオ、一色洋平がキャストに名を連ねている。

公開されたメインビジュアルは、優花（山田杏奈）とリッチー（ショーン・ティア）がバディとして互いに背中を預けて戦う様子をイメージしたもの。ゲーム世界とリアルな世界が交錯する物語の内容が表現されている。

（文＝リアルサウンド編集部）