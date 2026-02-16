国土交通省中部地方整備局は「渇水対策本部会議」を開き、愛知県の豊川用水の水源のダムが枯渇する事態に備え、節水を呼びかけました。

【写真を見る】愛知・豊川用水 このまま雨が降らないと3月中旬にも水源ダムが枯渇する事態…中部地方整備局が渇水対策本部会議で節水呼びかけ

この会議は中部地方整備局が1月、渇水対策本部を設置したことを受け開かれたもので、職員ら約20人が参加しました。



会議では向こう1か月の降水量が平年より少ない予報で、ダムの貯水率が管内6か所で平年を下回っていることなどが報告されました。

このまま雨が降らないと3月中旬にもダムが枯渇

愛知県豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の貯水率は、2月16日午前0時時点で、宇連ダムが3.5パーセント、大島ダムが23パーセントまで下がり、このまま雨が降らないと、3月中旬にもダムが枯渇する状況だということです。

渇水対策本部が冬場に設置されるのは2005年以来21年ぶりで、中部地方整備局は節水への協力を呼びかけています。