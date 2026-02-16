ディズニー「リボン巾着」がコンビニに登場！ ダンボやアリスなど全7種
「ローソン」は、2月17日（火）から、「Disney go out collection」第6弾となる“ディズニークラッシックキャラクター”のオリジナルグッズを、全国の店頭で限定発売する。
【写真】『ピノキオ』や『ライオン・キング』も！ 「リボン巾着」全7種一覧
■ランダムで展開
今回登場するのは、ディズニークラッシックキャラクターをデザインしたリボン巾着。
ラインナップは全7種で、『不思議の国のアリス』、『101匹わんちゃん』、『おしゃれキャット』、『ダンボ』、『ピノキオ』、『ピーター・パン』、『ライオン・キング』から、人気のクラシックキャラクターが勢ぞろいする。
また巾着は、淡いカラーとヴィンテージ風アートを組み合わせた、上品で大人かわいいデザイン。高さ120mm幅90mmと、コスメや小物の持ち運びに便利なコンパクトなサイズ感も特徴だ。
