（左）ペヤングやきそばパンと（右）トマトとベーコンのアマトリチャーナ（画像提供：セブン-イレブン･ジャパン）

大手コンビニのセブンイレブンでは、群馬県と栃木県に本社や工場を構える企業とコラボした地域限定の企画を展開しています。

今回コラボが実現したのは、伊勢崎市に本社を構え「ペヤングソースやきそば」などの即席めんでおなじみの「まるか食品株式会社」と、沼田市に本社や工場を構えトマトケチャップなどを製造する「日本デルモンテ株式会社」、それに「岩下食品株式会社」と「エバラ食品工業株式会社」の４社です。

群馬県関係のコラボ商品は、「ペヤング ソースやきそば」の味わいを感じられる焼きそばをパンで挟んだ「ペヤング やきそばパン」や、そばめしおにぎりが販売されています。

また、「デルモンテ リコピンリッチトマトピューレ」を使った「トマトとベーコンのアマトリチャーナ」はトマトの濃厚な旨味と豚肉の甘みが重なり合う贅沢な一品に仕上がったということです。また、同じトマトピューレを使い、この地域で親しまれているアルファベット型マカロニを使ったミネストローネも同時に販売されています。

群馬・栃木エリアの企業を対象にしたコラボ企画は初めてということで、「誰もが知る「あの味」をいつもと違う形で味わえるフェアならではの商品をお楽しみください」としています。

「群馬・栃木うまいものフェア」は今月２４日まで群馬県と栃木県あわせて９５６店舗で実施されています。