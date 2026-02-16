毎年、様々な思いを胸に走るランナーも多い熊本城マラソン。3.5キロの「城下町ファンラン」に新しい義足をつけて挑戦するランナーがいました。一度は生きることさえも諦めかけた男性。マラソンに「新たな希望」を見出しました。



天草市に住む高瀧文洋さん(67)。右足に義足をつけ、颯爽と熊本の街を駆け抜けます。自動車整備工場で働いていた高瀧さん。6年前、仕事中に右足のつま先を負傷しました。傷口にガラスが混入していたことに気づかず処置が遅れ、傷口が壊死。ひざから下を切断せざるを得なくなってしまいました。





■高龍文洋さん「（切断して）これで人生終わったかなと。このまま死んだ方が家族のためにも自分のためにも、そっちの方がよかったと一時思った」

そんな高瀧さんに3年前、転機が訪れます。義肢装具士の笹川友彦さんが代表を務める義足ユーザーのスポーツクラブ「Fireblades」との出会いです。そこで見たのは「スポーツ義足」。通常の義足と違い軽量で、バネがあるのが特徴です。笹川さんのクラブには「24時間テレビ」の寄付金で購入されたスポーツ義足が提供されていました。



■高龍文洋さん

「俺よりもっと状態が悪い人が走ったりする姿を見るとこれはめそめそしていたらだめやなって。刺激を受けたですよね」



■笹川友彦さん

「道具をまた自費で購入してということになるので、走ることにもハードルがなかなか高かったと思うのですが、今はこういう提供を受けて気軽に試してみられるような環境が今整ってきたことは非常にありがたい」



同じ境遇の仲間にも励まされ、生きる目標を見出した高瀧さん。今回初めて競技用のスポーツ義足を身につけ、「ファンラン」3.5キロに挑みます。



■高龍文洋さん

「うれしかですね。もう死ぬまで走れないと思っていたから」



そして迎えた、大会当日。義足のランナーチームFirebladesの仲間たちとお揃いの赤のTシャツをまとった高瀧さん。心の中には少し不安もありました。



■高龍文洋さん

「完走（できるか）ちょっとこわかですよ。これ（スポーツ義足）が今年初めてでしょう。大丈夫かな」



■笹川友彦さん

「本番の日が来ましたよ。心の準備できていますか。みんなで頑張って完走しますよ。 頑張ろう！」



午前9時15分「城下町ファンラン」がスタートしました。楽しく走り出した高瀧さん。しかし思わぬ問題が。前夜からの雨で路面が濡れていて滑りやすくなっていたのです。義足ランナーにとってはいつも以上に転倒の危険が伴います。



■笹川友彦さん

「滑る！木はつらいんですよ」



慣れないスポーツ義足にところどころ慎重になりながらも、一歩一歩、ゴールを目指します。



■高龍文洋さん

「跳ね方も全然違うけん、嘘のように飛び上がる」



熊本城マラソン、ゴール手前は上り坂が続きます。



■高龍文洋さん

「ちょっとだめだ…休憩。周りの応援を聞いていたらやっぱ押されてしまう。目に見えない力ってあるんですね。義足の人にはこれを体験したり試してから自分にはもっと可能性があるとわかってもらえれば」



見事ファンランを完走。今後、高瀧さんは全国障害者スポーツ大会の出場を目指して活動を続けていくということです。