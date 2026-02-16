2025年分の所得税などについての確定申告の受け付けが始まりました。



■永島由菜キャスター

「確定申告の会場となっている熊本城ホールです。朝から多くの人が訪れ、相談をしながら申告を進めています」



16日から始まった確定申告の受け付け。熊本国税局によりますと、スマートフォンやパソコンで手続きができる「e-Tax」を使って確定申告する人が増加しています。県内では去年、確定申告した約28万3000人のうち「e-Tax」利用者は8割以上にのぼるということです。しかしスマートフォンでの申告に戸惑う人も。





■確定申告をした人「一連の流れは長年やっているから大丈夫だけれどスマホを扱うのがですね」「スマートフォンの画面が小さいからパソコンでやる方法を教えてもらった。来年はパソコンで頑張ってみようかなと思う」また、去年8月の記録的大雨などで住宅や家財に被害を受けた人は所得税などの軽減や免除を受けられる場合があります。国税局は最寄りの税務署に相談してほしいと話しています。

確定申告の受け付けは所得税や贈与税などが3月16日(月)まで、消費税が3月31日(火)までで、熊本国税局は「国税庁LINE公式アカウント」からの事前予約を呼びかけています。

