あすは中国の旧正月、春節です。今年の大型連休は高市総理の台湾有事発言を受けての渡航自粛もあり、沖縄では「中国からの客が減っている」との声も聞かれます。そこで観光客が今向かう先は『韓国』です。中国と韓国の関係改善が進み、団体客の「ノービザ渡航」も解禁。今、『日本から韓国へのシフト』が加速しています。

韓国の玄関口、仁川港。現れたのは2000人以上を乗せた中国の巨大なクルーズ船です。

春節の大型連休に韓国を訪れる中国人観光客たち。駐車場には、およそ50台もの大型バスが隙間なく待機しています。

なぜ今、韓国なのか。

中国人観光客

「とても美しくて清潔だと感じました。ガールズグループも大好きだし、景福宮のような伝統的な場所も魅力的です」

その一方で、本音も。

中国人観光客

「今は中国人が日本に行くのは都合が悪いので、韓国に来たのです」

背景にあるのは日中関係の冷え込みと、対照的な中韓の接近です。

今年の春節、韓国を訪れる見通しの中国人は前年比で「44％」増加。中国の大手旅行サイトでも人気旅行先でソウルが1位となる一方、日本はトップ10から外れています。

先月、李在明大統領が国賓として中国を訪問。この「政治的雪解け」も観光を後押ししています。

観光客がまず向かったのは、ソウルのシンボル・景福宮。旧正月には無料開放されていて、多くの中国人観光客が歴史遺産を堪能しました。

中国人観光客

「なかなか良かったです。古代の趣が感じられ、この宮殿は確かに壮大で精巧です」

そして、ソウル屈指の繁華街「明洞」では。

記者

「明洞の通りには中国の決済アプリを示すのぼりがいくつも掲げられていて、中国人観光客の受け入れ準備が整っています」

多くの店が「アリペイ」などの中国の決済インフラを導入。早速アリペイを使って商品を購入する客も…

中国人観光客

「とても便利です。中国人にとって、アリペイが使えると買い物が非常に楽になります。クレジットカードや現金などを使わなくても済みますから」

ここでも、日本に旅行しない理由を尋ねると。

中国人観光客

「私たちにとっては、まず国の考えに従うことが優先で、そのうえで個人の選択に従うと思います」

屋台の店主は…

地元の店主

「中国人が多く入ってくると売り上げは約2倍の差が出る」

日本への中国人観光客が減る一方で、お隣・韓国は実利と友好を同時に手にしようとしています。