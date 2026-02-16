ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは１５日のペアショートプログラム（ＳＰ）で、２０２５年世界選手権覇者の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が７３・１１点で５位となった。

長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）は１９位で、１６日のフリーに進めなかった。

三浦、木原組はショートプログラム（ＳＰ）でジャンプを決めたものの、中盤のリフトで２人の息が合わず、体勢を大きく崩した。自己ベストを約１０点下回り、木原は「しょうがない。そういう時もある」。世界王者として臨んだ五輪は、大きな試練の場となった。

苦しい場面はこれまでいくつもあった。木原は２０１３年にペアに転向。結果が出ず、脳しんとうを起こしたこともあり、１９年春には「向いていない」と引退を考えた。そんな時に三浦から誘いがあり、「最初の一滑りでスケートが合うと感じた」。途切れかけた道がつながった。

２３年の世界選手権で初優勝。しかし翌シーズンは木原が腰のけがに苦しんだ。世界王者の称号に気が緩み「準備が不十分だった」と認める。２４年グランプリファイナルでは三浦が肩を痛め、演技は精彩を欠いた。

その後は、専門家の助言を受けて食事から見直した。練習拠点のカナダでスーパーの食品売り場を写真に撮って送り、手に入る食材を共有。大会日程や練習の強度を踏まえて、食べる組み合わせなどを決めた。試合後は記者会見中でもプロテインを摂取するなど徹底し、好調を維持してきた。

今季フリーのテーマは「運命は自分で切り開く」。木原は「いい時、悪い時、うれしい、悲しいなど色々あった。その経験を全部込めた」。逆境でこそ、２人は強くなる。（岡田浩幸）

ゆなすみ、苦い五輪デビュー

長岡、森口組にとって初の大舞台は、苦い経験となった。２人そろって跳ぶ３回転ジャンプと、男性が女性を押し出すスロージャンプで長岡が転倒。最下位に終わり、「自分では落ち着いていた。（原因は）技術的なものと思う」と声を絞り出した。ペア結成からまだ３季目。チームの先輩である木原は「（レベルは）同じ頃の僕らとは比べものにならない」とうなる。１月の四大陸選手権（北京）ではミスが続き、意見が合わず衝突もした。心技体のいずれも伸びしろは十分。森口は「絶対にここでは終わらない」と誓った。