¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¡¼¥Á¼ê¤Ë¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡×
²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¡¼¥Á¼ê¤Ë¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡×
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÉñÂæ¤Ç¸÷¤òÊü¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Î³Ú²°Á°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
KIINA.¤È¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¡¼¥Á¤«¤é´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢µÕ¤Ë´é¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÆüÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖBE THE LIGHT¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥¯¥í¥´¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤â¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ô¥ó¥¯¤¬±Ç¤¨¤ëà¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¥³¡¼¥Çá¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤ëÉ¹Àî¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤â¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡¡T¥·¥ã¥Ä¤â¡¢¥Ý¡¼¥Á¤â¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡¢Kii¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¡ÖKIINA.¤µ¤ó¡ª¤¤ì¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
ÂçÁ¥,
Êè,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿À»ö,
Ï·¸å,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó